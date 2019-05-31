Москва заняла второе место в мире по росту цен на дорогое жилье

За год ко второму кварталу 2019-го российская столица поднялась на 34 строчки в мировом рейтинге изменения цен на элитную недвижимость. Об этом свидетельствует исследование Knight Frank, имеющееся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, цены в московских проектах выросли на 12 процентов, большее увеличение — 14-процентное — зафиксировано только на рынке недвижимости Берлина. Санкт-Петербург также укрепил свои позиции, переместившись с 41-го на 35 место рейтинга, несмотря на отрицательную динамику цен (-0,4 процента в этом году против -4 процентов в прошлом).

«Рост цен на элитное жилье Москвы связан в первую очередь со структурными изменениями рынка — вымыванием наиболее доступных лотов и строительством новых проектов в таких престижных районах, как Остоженка, где в 2018 году был запущен ряд высококлассных объектов. Кроме того, ослабление рубля также повлияло на положительную динамику цен», — отмечают в Knight Frank.

В целом, по наблюдениям экспертов, период сдержанного роста цен на элитную недвижимость по всему миру продолжается: еще два года назад цены на жилье росли в среднем на 4,3 процента в год, а по итогам первого квартала 2019-го темпы замедлились до 1,3 процента. За последнее десятилетие средний показатель роста цен на элитную недвижимость составил 57,4 процента.

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В топ-10 городов, где стоимость элитного жилья увеличивается достаточно быстро, попали (кроме Москвы и Берлина): Франкфурт, Токио, Эдинбург, Париж, Дели, Цюрих, Мадрид и Женева. Худшие показатели у Ванкувера — здесь цены на «элитку» за год упали почти на 15 процентов, в Стамбуле падение составило 10 процентов.

Ранее в мае сообщалось, что в Москве наметился дефицит дорогих квартир. Предложение премиальных новостроек в городе за год к весне 2019-го сократилось на четверть, а количество апартаментов в продаже опустилось до уровня конца 2016-го, подсчитали аналитики.

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