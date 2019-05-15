Раскрыта стоимость самой дорогой недвижимости мира

Самым дорогим мировым рынком элитного жилья по итогам четырех месяцев 2019 года стал Монако. Об этом сообщается в исследовании международного агентства недвижимости Savills (материалы имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Квадратный метр элитной недвижимости Монако стоит в среднем 48,8 тысячи евро (около 3,5 миллиона рублей), это на 237 процентов выше показателей Парижа и на 194 процента — Лондона.

Ставки аренды элитной недвижимости в княжестве также оказались максимальными среди всех мировых рынков, уточняется в исследовании. Съемное жилье в дорогом сегменте оценивается в Монако в среднем из расчета 1,2 тысячи евро (87 тысяч рублей) за квадратный метр.

По оценке Savills, в 2018 году стоимость «квадрата» элитной недвижимости Монако выросла на 18 процентов, количество сделок с высокобюджетной недвижимостью увеличилось на 31 процент. Особенно выраженным прирост оказался в сегменте недвижимости стоимостью выше пяти миллионов евро за объект. Продажи таких лотов увеличились за год на 42 процента.

«В течение 2018 года мы наблюдали заметное увеличение спроса на недвижимость в Монако со стороны клиентов из Великобритании, Ближнего Востока, Турции и Греции», — отметила Ирене Люк, глава Savills Monaco, уточнив, что этот спрос формируется в основном семейными покупателями.

В конце 2018 года аналитики Kalinka Group составили рейтинг самых перспективных стран Европы для вложения в недвижимость. По их статистике, выгоднее всего инвестировать в квадратные метры Чехии, Словении и Кипра: рост цен в этих странах прогнозируется на уровне 5-15 процентов в год.

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