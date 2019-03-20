Названы любимые страны российских покупателей зарубежного жилья

Россияне, планирующие приобрести недвижимость за рубежом, чаще всего интересуются объектами в Испании. Об этом свидетельствуют материалы портала Prian.ru, предоставленные редакции «Ленты.ру».

Как поясняют аналитики, востребованность квадратных метров в этой южноевропейской стране обусловлена прежде всего их невысокой стоимостью. «В результате кризиса на испанском рынке, который привел к сильному снижению цен, по итогам 2016 года Испания уверенно обошла (в рейтинге покупательских предпочтений — прим. "Ленты.ру") бессменного лидера — Болгарию, а она на протяжении пяти лет удерживала первую позицию. И с тех пор этот паритет сохраняется: Испания №1 и недосягаема, Болгария №2 — главный преследователь», — констатируют эксперты.

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Третье место в списке зарубежным стран, где россияне предпочитают покупать недвижимость, заняла Турция. Четвертая позиция досталась Германии, пятая — Италии.

В Prian.ru отмечают, что по итогам 2018-го также заметно вырос интерес российских покупателей к рынкам недвижимости Вьетнама, Мальдивских островов и Грузии.

Ранее в марте были названы самые доступные страны для переезда из России. Первое место списка занял Египет, второе и третье достались Абхазии и Эстонии соответственно.

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