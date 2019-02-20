Москвичи ринулись скупать офисы

В столице резко вырос спрос на офисную недвижимость со стороны физических лиц, желающих выгодно вложить свои деньги. Об этом говорится в материалах агентства Kalinka Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, за год к февралю 2019-го таких покупателей стало больше на 40 процентов. Горожане предпочитают помещения свободного назначения в новых жилых или многофункциональных комплексах. Бюджет сделок составляет от 30 миллионов до 80 миллионов рублей, площадь приобретаемых офисов — от 100 до 200 квадратных метров.

Доходность таких объектов эксперты оценивают в 10-12 процентов годовых.

«В целом по рынку можно выделить растущий интерес покупателей к офисным особнякам площадью от 700 квадратных метров. Улучшение ситуации на рынке подстегнуло спрос на такие объекты среди арендаторов и покупателей, — отмечается в обзоре. — Многие арендаторы, у которых истекли старые соглашения, стали искать офисы более высокого класса. Кроме того, сказалось и вымывание с рынка более дешевых предложений».

Материалы по теме Мест нет Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян

При этом, по наблюдениям аналитиков, на московском рынке офисной недвижимости почти нет иностранцев. «Зарубежных арендаторов практически нет — заметен лишь единичный спрос со стороны частных иностранных инвесторов», — подчеркивают в Kalinka Group.

По итогам 2018 года Москва вошла в топ городов мира с самыми высокими ставками аренды премиальной офисной недвижимости, заняв в нем 26 место. Средняя арендная ставка в российской столице достигла 1,01 тысячи долларов за квадратный метр. Первые три места рейтинга достались Гонконгу, Нью-Йорку и Лондону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!