Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Самой крупной сделкой первого квартала 2019 года на московском рынке недвижимости стала покупка сразу двух лотов в жилом комплексе «Берег Столицы». Об этом говорится в материалах компании Urbanus (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Совокупная стоимость приобретенных в ходе самой дорогостоящей сделки объектов составила 724,6 миллиона рублей. Как отмечают аналитики компании, второе место также досталось комплексной сделке, бюджет которой составил 483,3 миллиона рублей. В ее рамках были куплены три квартиры в ЖК «Кутузовский XII».
Третье место досталось сделке по приобретению четырехкомнатной квартиры в доме 15 по Малой Бронной улице. Недвижимость, по оценке Urbanus, обошлась покупателю в 355,7 миллиона рублей.
В апреле аналитики агентства недвижимости Kalinka Group обнародовали свою статистику по элитному рынку, согласно которой в первом квартале 2019-го было заключено около 190 сделок. При этом цены относительно первого квартала 2018 года выросли, в среднем по сегменту, на 8 процентов. В отдельных жилых комплексах рост достиг 20 процентов.
В компании подсчитали также, что январь и февраль 2019-го оказались отмечены высокой покупательской активностью. Число продаж элитной недвижимости превысило показатели аналогичного периода 2018 года на 40 процентов.