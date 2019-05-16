Россияне потеснили иностранцев на московском рынке дорогого жилья

Наибольшее число запросов на аренду элитных квартир в Москве поступает от российских клиентов, свидетельствуют материалы агентства Savills, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам риелторов, доля клиентов-россиян на столичном рынке дорогих съемных квартир в апреле 2019-го превысила 40 процентов от общего числа всех обращений. На втором месте граждане Франции, на третьем — приезжие из Италии.

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Средняя стоимость найма дорогого столичного жилья к весне достигла 335,7 тысячи рублей в месяц (около пяти тысяч долларов). «По нашим данным, средняя сумма сделки за первые четыре месяца этого года выросла на пять процентов по сравнению с периодом январь — апрель 2018 года. До конца года, по нашим прогнозам, возможен ее дальнейший рост, но он не превысит десяти процентов», — говорится в предоставленных материалах.

Брокеры также отмечают, что в Москве растет спрос на компактные высокобюджетные квартиры — их снимают арендаторы, которые еще не успели обзавестись собственным жильем.

Ранее сообщалось, что столичный рынок аренды элитного жилья в первом квартале 2019 года показал пиковую активность: спрос на дорогие съемные квартиры вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

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