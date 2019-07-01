В Москве нашли квартиру за шесть миллионов рублей в месяц

Самая просторная съемная квартира Москвы имеет площадь тысячу квадратных метров и сдается по ставке 6,29 миллиона рублей (100 тысяч долларов) в месяц, следует из материалов ЦИАН, предоставленных редакции «Ленты.ру».

По данным риелторов, элитные апартаменты расположены в клубном доме в центре столицы, в Молочном переулке около Арбата. В пентхаусе выполнен ремонт по проекту знаменитого архитектора Юрия Григоряна. Он спроектировал зимний сад, спа-зону с бассейном и сауной, библиотеку, каминный зал. Также к квартире примыкает участок земли, на котором оборудована зона отдыха под открытым небом.

Материалы по теме Денежный переулок Молодежь снимает очень дорогие квартиры в Москве. Ипотечники ей завидуют

В ЦИАН отмечают, что в десятку самых просторных съемных квартир Москвы входят лоты площадью от 575 квадратных метров. Средний показатель в топ-10 — 716 «квадратов». Больше всего (шесть из десяти) крупных лотов расположено в Центральном административном округе. За пределами центра большое жилье можно арендовать в Западном, Северном и Северо-Западном округах.

Самая недорогая квартира из списка самых больших обойдется арендатору в 800 тысяч рублей в месяц. В среднем же крупные лоты сдаются по ставке 2,85 миллиона рублей в месяц.

В июне стало известно, что арендаторы дорогих квартир в Москве готовы платить за снимаемое жилье по 256 тысяч рублей в месяц. За май текущего года запрашиваемая ставка снизилась на 5 процентов. Владельцы элитной недвижимости, в свою очередь, ждут, что съемщики будут ежемесячно выкладывать за арендуемые квартиры по 330 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru