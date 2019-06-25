Пожить в московской коммуналке предложили за 100 тысяч рублей в месяц

В Москве за 100 тысяч рублей в месяц выставлена на продажу 20-метровая комната в двухкомнатной квартире. Соответствующее объявление размещено владельцем на одной из площадок объявлений.

Комната находится в одном из высотных жилых комплексов делового центра «Москва-Сити» (Пресненский район ЦАО Москвы). Запрошенная сумма арендной ставки включает в себя все коммунальные платежи, в качестве обязательного условия заселения автор объявления указал предоплату в размере 100 тысяч рублей и залог на аналогичную сумму.

Собственник недвижимости готов сдать ее на срок до нескольких месяцев, при этом арендатор может использовать комнату как под жилье, так и для офиса.

В качестве плюсов своего объекта владелец указал трехметровые потолки, наличие в квартире мебели, ванной и туалета, а также панорамный вид из комнаты на Москва-реку.

Во втором квартале 2019-го в компании «Инком-Недвижимость» проанализировали рынок аренды московского элитного жилья и выяснили, что самая дорогая квартира сдается за 650 тысяч рублей в месяц. В таком бюджете можно было снять пятикомнатную квартиру площадью 215 метров на столичной «Золотой Миле», в 1-м Зачатьевском переулке.

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