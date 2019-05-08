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Названа главная опасность жизни в коммуналке

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По статистике петербургских риелторов, основным фактором риска при покупке долей в квартирах северной столицы являются проблемы с неадекватными соседями. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Доли.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В агентстве подчеркивают, что вероятность столкнуться с проблемными соседями в коммунальной квартире выше, если порядок пользования долями не определен, то есть, каждой доле не поставлено в соответствие то или иное помещение.

«Такие лоты зачастую продаются без просмотра», — отмечают аналитики компании, уточняя, что покупка недвижимости в этом случае будет высокорисковой.

В частности, соседи по коммунальной квартире могут препятствовать новым жильцам в сдаче комнат в аренду, подчеркивают в компании. «С 1 января 2019 года участились случаи, когда суды и отделы вселения и регистрационного учета граждан стали отказывать владельцам комнат в праве сдавать их площади в аренду без согласия соседей», — говорится в материалах агентства.

Кроме того, как предупреждают в «Доли.ру», неадекватные соседи периодически блокируют новым жильцам доступ к принадлежащей им недвижимости. «Самой распространенной "гадостью", которую делают одни соседи другим, является недопуск в квартиру. Такие действия могут привести только к штрафу», — подчеркнул генеральный директор компании Игорь Аболемов, добавив, что размер штрафа в этом случае начинается от пяти тысяч рублей.

Ранее аналитики «Мир Квартир» исследовали динамику цен на аренду комнат в коммуналках крупных российских городов. По их данным, в 2018 году ставки на этот вид недвижимости выросли в среднем на 4,1 процента, при этом самая заметная динамика отмечена в в Череповце (плюс 21,5 процента). Существенно подскочили цены также в Хабаровске, Ростове-на-Дону, Казани и Мурманске.

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