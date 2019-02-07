В России подорожали коммуналки

Рынок аренды комнат в городах России с населением более 300 тысяч человек демонстрировал рост цен в течение всего 2018 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Мир Квартир» (есть в редакции «Ленты.ру»).

В среднем по стране цены на съемные комнаты выросли на 4,1 процента, отмечается в материалах исследования, при этом в отдельных городах цены подскочили на 20 процентов и более. В частности, аренда комнат в Череповце подорожала на 21,5 процента, в Хабаровске — на 20,4, в Ростове-на-Дону — на 19,9 процента. Комнаты в Казани и Мурманске выросли в цене на 18,9 и 18,1 процента соответственно.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Чите и Новокузнецке: на 21,8 и 19 процентов соответственно. На 18,6 процента упали цены в Тюмени, на 17 процентов — в Новосибирске, на 16,8 процента — в Калуге.

В целом, как отмечается в исследовании, арендные ставки на комнаты выросли за год в 45 из 68 российских городов с населением от 300 тысяч жителей.

Самые высокие цены на аренду комнат зафиксированы в Москве: в среднем, 16 тысяч рублей в месяц. Второе и третье места по этому показателю достались Сочи (13 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербургу (11,5 тысяч рублей в месяц). В среднем 11,4 тысячи в месяц стоят съемные комнаты в Сургуте; показатели Симферополя и Севастополя составляют 10,5 и 9,5 процента соответственно.

В ноябре 2018-го своими данными по стоимости съемных комнат в Москве поделились аналитики «Миэль-Аренда». По их статистике, самая дешевая комната в аренду была выставлена за семь тысяч рублей в месяц. За такие деньги предлагалось снять 20-метровую комнату в трехкомнатной квартире у станции метро «Ленинский проспект».

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