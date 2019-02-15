Названы лучшие города России для заработка на коммуналках

Лучшие параметры доходности и окупаемости от сдачи в аренду комнат среди крупных городов России зафиксированы в Ульяновске и Вологде. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По подсчетам аналитиков, средний срок окупаемости арендной комнаты в крупных российских городах составил по итогам 2018-го десять лет, средняя доходность — 9,7 процента годовых. Расчеты были сделаны исходя из предположения, что комната сдается на длительный срок, при этом поток арендаторов непрерывен.

В Ульяновске и Вологде покупка комнаты под аренду окупится за семь лет, а доходность составит 13,9 и 13,4 процента годовых соответственно.

Относительно хорошие показатели зафиксированы в Кургане, Мурманске, Кирове, Тюмени, Брянске и Московской области: окупаемость — восемь лет, доходность — в пределах от 12,2 до 12,9 процента годовых.

Худшие показатели — у Москвы и Владивостока. Собственники комнат в столице могут заработать на аренде 6,6 процента годовых, срок окупаемости такого вложения составит 15 лет. Во Владивостоке актив окупится за 18 лет, а принести сможет лишь 5,5 процента годовых.

Не лучшие результаты зафиксированы и в Петербурге: при постоянной загрузке комната окупится за 12 лет, доходность — восемь процентов годовых.

Ранее аналитики компании поделились данными исследования, согласно которому цены на аренду комнат в России за 2018 год выросли на 4,1 процента, однако в отдельных городах рост цен оказался гораздо более значительным. В частности, съемные комнаты в Череповце выросли в цене на 21,5 процента, в Хабаровске — на 20,4, а в Ростове-на-Дону — на 19,9 процента.

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