Поселиться в московской коммуналке предложили за 49 миллионов рублей

В Москве выставили на продажу долю в многокомнатной квартире на улице Петровка (район Тверской). Соответствующее объявление размещено риелторами в одной из открытых баз с объектами недвижимости.

В описании объекта указывается, что лот включает пять комнат из семи в квартире, которая находится на последнем, седьмом этаже кирпичного дома. Площадь выставленной на продажу недвижимости — 94 квадратных метра при общей площади квартиры в 186 «квадратов». В квартире один раздельный санузел и 12-метровая кухня. Информации о соседях, владеющих остальной жилплощадью, в объявлении не содержится.

Риелторы, которые занимаются продажей доли, подчеркивают, что в доме недавно был проведен ремонт с заменой перекрытий и реставрацией фасадов. «Парадный подъезд, консьерж, закрытый двор», — перечисляют составители объявления преимущества объекта,

Недвижимость предлагается приобрести за 49 миллионов рублей, однако владелец не исключает торга. Ее можно купить и в ипотеку — в этом случае ежемесячный платеж, согласно объявлению, составит 286,6 тысячи рублей в месяц.

Ранее в мае 2019-го стало известно о продаже 50-процентной доли одной из квартир столичной «Золотой мили». Объект, представляющий собой половину квартиры на первом этаже жилого комплекса, был выставлен за 32 миллиона рублей.

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