Машино-место в Москве выставили на продажу за десять миллионов рублей

В центре российской столице за 9,7 миллиона рублей выставили на продажу парковочное пространство общей площадью менее 20 квадратных метров. Соответствующее объявление размещено в базе ЦИАН.

Машино-место расположено в подземной стоянке в Большом Козихинском переулке (Пресненский район), на минус первом уровне. Стоимость одного квадратного метра слота составляет почти 495 тысяч рублей. Это самое дорогое парковочное место, представленное в базе.

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По цене девять миллионов рублей предлагается еще одно машино-место в том же паркинге. Площадь лота — 18 квадратных метров. В аналогичную сумму обойдется объект размером 18,7 квадратного метра на подземной парковке клубного дома на улице Остоженке, 11.

Средняя стоимость машино-места в Москве, по данным ЦИАН, составляет 1,4 миллиона рублей. Среднестатистический слот на подземной парковке обойдется в 1,69 миллиона.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019-го средняя стоимость парковочного места в крытом (подземном или надземном) паркинге московской новостройки достигла 2,2 миллиона рублей. За год к апрелю машино-места в премиум-сегменте выросли в цене на 17 процентов, а в комфорт- и бизнес-классе на пять и шесть процентов соответственно. В экономклассе парковки подешевели на шесть процентов.

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