Средняя цена парковочного места в Москве превысила два миллиона рублей

По итогам первого квартала 2019 года средняя стоимость парковочного места в крытом (подземном или надземном) паркинге московской новостройки составила 2,2 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Машино-места в жилых комплексах комфорт-класса в среднем стоят 1,2 миллиона рублей, в экономклассе — 874 тысячи рублей, подсчитали аналитики. В новостройках бизнес-класса этот показатель равен 2,208 миллиона рублей. В домах высшей ценовой категории персональная парковка обойдется в 4,5 миллиона рублей.

Как отмечают в «НДВ», за год к апрелю 2019-го средняя стоимость машино-мест в премиум-сегменте выросла на 17 процентов, а в комфорт- и бизнес-классе на пять и шесть соответственно. В экономклассе парковки подешевели на шесть процентов.

«Статистическое снижение средней стоимости парковочных мест может быть связано с выходом за последний год большого пула лотов в "этажерках" — надземных многоуровневых паркингах, — поясняется в предоставленных материалах. — Места в надземных паркингах, как правило, намного дешевле. Плюс статистика может отражать сделки со скидками, которые на рынке машино-мест намного больше распространены, и процент дисконта там выше, чем у квартир».

В марте текущего года сообщалось, что самое дорогое парковочное место в новостройках Московского региона обойдется покупателю в 5,6 миллиона рублей. По такой цене выставлен на продажу лот площадью чуть более 19 квадратных метров на подземной автостоянке одного из жилых комплексов в центре города, в районе Замоскворечье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru