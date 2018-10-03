Водитель скорой заплатит 300 тысяч рублей за парковку у дома больного

Автокомбинат санитарного транспорта «Мосавтосантранс» взыскал с водителя скорой помощи Юрия Счастного 300 тысяч рублей штрафа за парковку на газоне у дома пациента. Об этом сообщается на странице движения «Синие ведерки» в Facebook, где опубликована фотография соответствующего приказа.

Материалы по теме «Она просто перестала дышать — и все» Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий

«Дело было так. Приехала городская скорая помощь на вызов, медики ушли к больному, а водитель припарковался на тротуаре и, дабы оставить проход пешеходам, сместился двумя колесами на кусок грязной земли, называемый газоном. В это время, весело шагая или задорно катясь на самокате, появился он — стукач Москвы. Достав свой смартфон, он сделал исподтишка парочку снимков, отправил куда надо, и след его простыл», — говорится в сообщении.

Как следует из приложенного к посту документа, штраф на соответствующую сумму «Мосавтосантрансу» был выписан Московской административной дорожной инспекцией по статье 8.25 КоАП Москвы «Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями».

Однако руководство автопарка решило удержать эту сумму со своего подчиненного, чья зарплата не превышает 50 тысяч рублей, пояснили активисты.

В конце мая водитель скорой помощи во Владикавказе Алан Гагиев был уволен после того, как организовал митинг из-за сокращения зарплат. По его словам, водителей заставили самостоятельно мыть и ремонтировать машины, а потом пригрозили штрафами за перерасход бензина и отказ ехать на вызов без включенной сирены. «Наши зарплаты снизились до отметки семилетней давности», — сообщил тогда Гагиев. 70 человек подписали его письмо президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!