Российские заключенные сравнялись по зарплатам с медиками

Зарплаты заключенных колонии-поселения №5 в Кургане сравнялись с доходами младшего медицинского персонала области, сообщает Ura.ru.

По данным областного управления ФСИН, в колонии отбывают наказание 120 человек, совершивших неопасные преступления. Среди них трудоустроены 30 человек: они занимаются посадкой деревьев, работают грузчиками на предприятиях рядом с колонией и изготавливают мебель. Их доход достиг 720 рублей в день, а в месяц при стандартной рабочей неделе они зарабатывают почти 16 тысяч рублей.

В то же время, по данным Свердловскстата, которые приводит издание, средняя зарплата младшего медперсонала в Зауралье за прошлый год составила 15 957 рублей (при средней зарплате в регионе 24 745 рублей).

В конце мая во Владикавказе был уволен водитель скорой помощи Алан Гагиев, который организовал митинг из-за сокращения зарплат. Он сообщил, что его зарплата снизилась до отметки семилетней давности и составила 17 тысяч рублей.

В конце прошлого года российские врачи раскрыли свои реальные доходы: более половины из них получают меньше 25 тысяч рублей в месяц, лишь 8 процентов медиков — больше 50 тысяч, то есть на уровне средней по стране или выше. Из-за низких доходов более половины работников вынуждены брать дополнительные рабочие часы, а каждый десятый — работать на две ставки.

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