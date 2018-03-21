Стала известна официальная зарплата московского врача

Сотрудники московских больниц получают не меньше 67 тысяч рублей в месяц, а средняя заработная плата столичного врача — 135 тысяч. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает «Интерфакс».

«По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей. В эту среднюю зарплату не входят главные врачи и их заместители, они получают больше, также сюда не входит административный персонал. Но у нас, например, есть хирурги, зарплата которых доходит и до 500 тысяч», — отметил чиновник. Он не уточнил, каким образом подсчитывалась средняя зарплата медика.

Материалы по теме Вот это поворот В 2018 году россиянам заплатят за детей и повысят пенсии. Но кое-что запретят

После выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы резко выросли доходы бюджетников, в первую очередь, врачей и учителей. Средняя зарплата врачей выросла почти на 30 процентов и составила 72,6 тысячи рублей. У педагогов она увеличилась на 56 процентов — до 33,5 тысячи.

Сами врачи признавались, что к концу прошлого года их оклады были ниже средних по стране. Более половины работающих медиков получали меньше 25 тысяч рублей, восемь процентов врачей — более 50 тысяч.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!