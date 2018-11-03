Владелец Tesla нашел хитрый способ избежать штрафов за парковку

Американец Шон Кеннеди нашел способ не платить за парковку, используя функцию Summon в автомобиле Tesla. Видео маневра Кеннеди опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Мужчина пояснил, что в городе Мэдисон, штат Висконсин, недавно ввели плату за парковку в центре более двух часов. Теперь каждые два часа Кеннеди переставляет свою машину не выходя из офиса, используя удаленное управление автомобилем через приложение. «Я не думал, что мне пригодится эта функция.. до сегодняшнего дня», — написал он.

Один из основателей Tesla Илон Маск тоже оценил такой способ парковки. В комментарии к видеозаписи Кеннеди Маск отметил, что скоро появится еще более умная версия функции Summon. В следующем году Tesla должна научиться сама находить свободное парковочное место, распознавать соответствующие дорожные знаки и парковаться.

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