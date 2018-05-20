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Маск рассказал о «потрясающей» двухмоторной Tesla

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Tesla работает над полноприводной Model 3 с двумя двигателями, сообщил основатель компании Илон Маск в своем Twitter.

По его словам, ощущения от езды на таком автомобиле потрясающие. Полноприводная Tesla Model 3 будет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды, максимальная скорость составит почти 250 километров в час, заряда аккумулятора хватит на 500 километров.

Один мотор располагается в передней части машины, второй — в задней. Полноприводная Tesla будет стоить 78 тысяч долларов.

Автопроизводитель в начале мая отчитался об убытках пятый квартал подряд.

За первые три месяца 2018 года потери Tesla стали рекордными — 710 миллионов долларов. В конце 2017 года компания не уложилась в сроки производства и поставок Model 3.

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