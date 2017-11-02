Tesla признала проблемы с производством нового седана

По итогам работы в период с августа по октябрь Tesla зафиксировала убытки в размере 671 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года прибыль составила 22 миллиона долларов. Это самые крупные ежеквартальные потери компании Илона Маска, сообщает издание Automotive News.

В компании объяснили рекордные потери сложностями, с которыми сопряжено производство нового электрокара Model 3. Автопроизводитель обещал выпустить к декабрю 20 тысяч этих машин, но на начало октября было собрано только 260 Model 3.

Рост производства новой модели ограничен возможностями производства аккумуляторных батарей на заводе Gigafactory в Неваде. В Tesla намерены решить эту проблему в течение ближайших месяцев с таким расчетом, чтобы к марту 2018 года довести производство Model 3 до 5 тысяч единиц в неделю.

Компания Илона Маска в первом квартале 2017 года установила рекорд, увеличив продажи электрокаров в мире на 69 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца электрокарами Tesla обзавелись 25 тысяч покупателей. В том числе 13,45 тысячи приобрели седаны Model S и 11,55 тысячи — кроссоверы Model X.

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В середине октября Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тысяч Model X. Во время тестирования автомобилей обнаружили нарушения в отладке кабеля, которые создают риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может сложиться вперед.

В начале марта 2017 года сообщалось, что Tesla ищет помещения в Москве и Санкт-Петербурге для открытия офисов, шоу-румов и сервисных центров. По данным «Автостата», Tesla является наиболее популярной маркой электромобилей в России — на ее долю приходится 47 процентов продаж в этом сегменте.

Tesla Motors — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В 2015 году она обогнала других производителей электрокаров, продав 50 тысяч машин по всему миру. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей PayPal Илон Маск и президент eBay Джефри Сколл.