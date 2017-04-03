Tesla увеличила продажи электрокаров в 1,7 раза

Компания Илона Маска Tesla Motors в первом квартале 2017 году установила рекорд, увеличив продажи электрокаров в мире на 69 процентом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

За три месяца этого года машинами Tesla обзавелись 25 тысяч покупателей. В том числе 13,45 тысячи стали обладателями седанов Model S и 11,55 тысячи приобрели кроссоверы Model X.

В планах компании, озвученных ею ранее, реализовать за первое полугодие около 50 тысяч электромобилей.

В начале марта 2017 года сообщалось, что Tesla ищет помещения в Москве и Санкт-Петербурге для открытия офисов, шоу-румов и сервисных центров. По данным «Автостата», Tesla является наиболее популярной маркой электромобилей в России — на ее долю приходится 47 процентов продаж в этом сегменте.

Tesla Motors — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В 2015 году она обогнала других производителей электрокаров, продав 50 тысяч машин по всему миру. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей PayPal Илон Маск и президент eBay Джефри Сколл.

