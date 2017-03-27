Tesla с красным салоном из кожи оценили в 180 тысяч долларов

Компания TSportline, которая специализируется на тюнинге автомобилей Tesla, представила электромобиль стоимостью в 180 тысяч долларов. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Кресла и детали салона автомобиля обиты красной и черной кожей, кроме того, машина оснащена аудиосистемой Rockford Fosgate, на колесах установлены 22-дюймовые хромированные диски. Также в число опций машины входит специальное зарядное устройство с высокой силой тока.

Фото: Tesla 1 /5

Осенью 2016 года компания Tesla объявила о начале производства автомобилей с системой полного автопилота в конце октября. На машину потребуется установить восемь камер с обзором 360 градусов, а также 12 ультразвуковых сенсоров и фронтальный радар. Подобным оборудованием уже оснащаются Model S и X. Отмечается, что внедрение новой системы позволит снизить затраты на транспортировку машин.