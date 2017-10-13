Tesla отзовет на ремонт 11 тысяч кроссоверов

Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тысяч кроссоверов Model X из-за возможного складывания задних сидений при аварии, передает ТАСС.

Во время тестирования автомобилей в корпорации обнаружили небольшие нарушения в отладке кабеля, которые создают риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может загнуться вперед.

«Необходимо привести в порядок незначительное количество проводов в складывающихся сиденьях некоторых машин Model X 2016 и 2017 годов выпуска», — пояснили в компании. В Tesla при этом отмечают, что сообщений о каких-либо проблемах или авариях, связанных с данным дефектом, к ним не поступало.

Поэтому компания готова провести диагностику автомобилей Model X, выпущенных с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года, и провести наладку в случае необходимости.

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В марте 2017 года сообщалось о том, что корпорация Tesla ищет помещения в Москве и Санкт-Петербурге для открытия офисов, шоу-румов и сервисных центров. Tesla является наиболее популярной маркой электромобилей в России — на ее долю приходится около 47 процентов продаж в этом сегменте.

Tesla Motors — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В 2015 году она обогнала других производителей электрокаров, продав 50 тысяч машин по всему миру. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей PayPal Илон Маск и президент eBay Джефри Сколл. Производитель электрокаров в настоящее время выпускает две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X.