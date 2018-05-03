Экономика
 
Последние новости
Украинские радикалы бросят дивизию СС «Галичина» против «Бессмертного полка»
Американских военных в Афганистане объявили моджахедами
Дудь поиздевался над высокопарной беседой Машкова с журналистом
Финский суд отказался считать секс с 10-летней девочкой изнасилованием
Студенты-медики устроили прощание с сотнями тел
Отели Киева запросили тысячи евро за номер на время финала Лиги чемпионов
Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку из дома
В Москве перевернулась бричка  
Россиянам подготовили новый налог
Новости партнеров

Нытье обошлось Маску в сотни миллионов долларов

Перейти в «Мою Ленту»
Илон Маск

Жалобы Илона Маска на скучные вопросы журналистов и аналитиков обошлись предпринимателю в 300 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое отслеживает состояние богатейших людей планеты в режиме онлайн.

Акции Tesla в течение торгов падали на 6,4 процента, что отразилось и на состоянии самого Маска, которое упало на 300 миллионов и достигло 19,5 миллиардов долларов.

Илон Маск 3 мая не стал отвечать на вопросы журналистов о финансовом состоянии компании и перспективах запуска масштабного производства Tesla Model 3. Все подобные вопросы Маск назвал «скучными и неприкольными», чем вызвал негодование у аналитиков и журналистов.

Конференц-колл прошел после публикации отчетности компании, которая сообщила об убытках пятый квартал подряд. Потери за первый квартал 2018 года стали рекордными — 710 миллионов долларов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Musk's Tesla Tantrum Costs Him $300 Million
Илон Маск пожаловался на «скучные» вопросы и отправил Tesla на дно
Tesla понесла рекордные убытки
Подсчитана скорость прожигания денег Илона Маска
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Откройте рты

Россияне боятся говорить о своей зарплате. Это очень плохо
17:38Сегодня

Россияне вернули деликатесы в свой рацион

13:4728 апреля

«Газпром нефть» представила программу по изучению редкого арктического животного

17:42Сегодня

Россиянам подготовили новый налог

Экономика09:4528 апреля

Продавцы хорошего настроения

Владелица цветочных салонов Ирина Соболева раскрыла секреты флористического бизнеса
14:52Сегодня

Кудрин отберет у Медведева российскую экономику

17:45Сегодня

В Германии началось строительство «Северного потока-2»

16:3524 апреля

Глава BP рассказал об аполитичных отношениях с «Роснефтью»

Экономика00:0230 апреля

Допетрили

Страны захотели поднять денег на криптовалютах, но что-то пошло не так
14:59Сегодня

Жена главы Татарстана заработала в 18 раз больше мужа

14:3023 апреля

В ЯМЭФ-2018 приняло участие более трех тысяч человек

17:13Сегодня

Илон Маск пожаловался на «скучные» вопросы и отправил Tesla на дно

Россия
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»
Советскому человеку промыли мозги. Что с этим делать — непонятно
Запрет на ввоз западных лекарств ударит по тяжелобольным
Серферы прокатились по затопленным улицам Владивостока
Чиновники Татарстана отказались раскрыть доходы и уволились
Ветеранам Великой Отечественной раздадут по 150 долларов
Нижегородцы перекрыли дорогу из-за роста платы за ЖКХ
«Как так — вы не хотите рожать?!»
Россиянок отправляют в церковь за разрешением на аборт. Это не антиутопия
Все материалы
Мир
Будет больно
Самые жестокие смертные казни со всего мира
Финский суд отказался считать секс с 10-летней девочкой изнасилованием
Американцам подготовили жесточайший закон об абортах
Чернокожим заплатят по доллару за изгнание из Starbucks
Китай объяснил появление своих ракет на спорных островах
Испанские баски-террористы сдались
«Ударил муж — терпи»
Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
Все материалы
Бывший СССР
«Они хотят кинуть народ»
Лидера протеста не пустили во власть. Армения замерла во всеобщей забастовке
В Армении полковник полиции пошел на ограбление банка
Американская бронемашина M-ATV в транспортном самолетеПриятные партнеры
У нового президента Узбекистана старые друзья: армия США и ее броневики
Украинский пожарный танк наехал на взрывчатку и поджег склад боеприпасов
В Белоруссии разоблачили «серьезного агента» иностранной разведки
На Украине переименуют две области
Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти
Все материалы
Экономика
Откройте рты
Россияне боятся говорить о своей зарплате. Это очень плохо
Россияне вернули деликатесы в свой рацион
Россиянам подготовили новый налог
Продавцы хорошего настроения
Владелица цветочных салонов Ирина Соболева раскрыла секреты флористического бизнеса
Кудрин отберет у Медведева российскую экономику
В Германии началось строительство «Северного потока-2»
Жена главы Татарстана заработала в 18 раз больше мужа
Все материалы
Силовые структуры
На ножах
Чеченцы творили беспредел, убивали журналистов и держали в страхе Москву 90-х
«Думал, они просто потушат сигарету»
Он сделал полицейским замечание. Его жестоко избили, но подарили тортик
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимости на миллиард рублей
Таксист из поселка Пролетарий ради клиентов открыл стрельбу по конкуренту
Командир ОМОН создал «дачный спецназ» и пошел под суд
Участковая отмахнулась от вызова, допустила убийство и пошла под суд
Все материалы
Наука и техника
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Танки и штыки
Неизвестные снимки: они захватывали Красную площадь каждый год
Спуск головного обтекателя Falcon 9 в атмосфере попал на фото
В США назвали главные достоинства Су-57
Все атаковавшее Сирию оружие Запада уместили на двух картинках
Все материалы
Спорт
«Мы все напились и сделали по-настоящему большую глупость»
Сборная Англии так и не стала чемпионом мира. Зато красиво отмечала победы
Министра спорта Кубани арестовали за мошенничество
Отели Киева запросили тысячи евро за номер на время финала Лиги чемпионов
МОК продолжит борьбу с россиянами в суде
18-летняя регбистка упала во время матча и умерла
Боец ММА показательно удушила американского военного
Игрок «Ливерпуля» захотел уничтожить Роналду
Все материалы
Культура
«Твой эгоизм такому кино может только навредить»
Бенедикт Камбербэтч о «Мстителях» и «Шерлоке», амбициях и позерстве
Всегда холодно, ничего нельзя
Европейцы учат россиян пользоваться квартирами
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
Зрители отказались считать злодеем главного антагониста «Мстителей»
Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку из дома
Назван реально существующий прообраз Пикачу
Джонни Депп использовал телохранителей в качестве нянек и наркокурьеров
Все материалы
Интернет и СМИ
От колыбели до могилы
Люди прячут боль, унижение и жестокость мира. Но лицу этого не скрыть
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Скатился, не торт, отписка
Во что превратились главные видеоблогеры России, лишившись славы и денег
Российского видеоблогера-миллионера нашли мертвым
Советница Трампа попыталась вступиться за коллег и унизила всех женщин
Половина россиян оказалась готова пожертвовать свою переписку ФСБ
Вколовший себе самодельную вакцину биохакер пошел отдыхать и умер
Все материалы
Ценности
Грязные боги
Секс-символы эпохи гранжа, героина и интернет-бума
Мэрилин МонроМайские бесстыдницы
Когда и почему женщины в открытую надели брюки
Солдаты советской армии в тропической формеПанама-мама
Забытый головной убор из 1990-х вернулся. И это круто
Девушки оденутся в «голые» джинсы
«Стремный» пиджак с короткими рукавами прославил школьника
H&M удовлетворит скромниц
Небритые ноги Рианны обрадовали поклонников
Все материалы
Путешествия
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Юный Палаван
Русские нашли затерянный рай в Азии. Там уже весело
Дожди в ОАЭ оставят туристов сухими
Драки туристов с кенгуру встревожили австралийские власти
Заботливые стюардессы отправили аллергиков лечиться в туалет
Инвалида в самолете привязали пледом к креслу и попросили заткнуться
Все материалы
Из жизни
Веский повод для скуки
Оголенные дамы и горы снега: апрель глазами обычных людей
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Смертная казнь — для простых смертных»
Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
Туриста из Китая накажут за похищение умирающего дельфина
104-летнему австралийцу скинулись на эвтаназию
Индианку попытались вылечить от укуса змеи и похоронили заживо
Орангутан загрустил в неволе и растолстел
Все материалы
Криотерапия
Неделя якутских морозов как способ подправить систему жизненных ценностей
Забытый пикап Kia
Kia KCV-4 Mojave – машина, которая почти пошла в серию
Микролитражки для грязи
10 очень маленьких машин, переделанных в брутальные внедорожники
Раскрыты сроки появления обновленной Granta и кросс-версии хэтчбека XRay
Хэтчбеку BMW 6 серии предложен новый базовый двигатель
Обновленный Dodge Challenger Hellcat выполнят в ретростиле
Новый Porsche Cayenne получил 462 гибридных «лошади»
Все материалы
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы