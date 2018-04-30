Подсчитана скорость прожигания денег Илона Маска

Производитель электрокаров Tesla, основанный Илоном Маском, «сжигает» 6,5 тысячи долларов каждую минуту, подсчитало Bloomberg.

Компания закончила 2017 год с 3,4 миллиарда долларов наличными (свободный денежный поток) и 9,4 миллиарда долларов долга. Если автопроизводитель продолжит «съедать» деньги такими темпами, то в 2018 году без дополнительного финансирования он останется без наличных, пишет агентство.

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Первые семь лет существования Tesla (компания основана в 2003-м) жила на частные средства и деньги венчурных фондов, большая часть финансирования пришлась на самого Маска. Вместе с тем, компания пользуется такой поддержкой правительства США, какой не имеют другие автопроизводители, добавляет Bloomberg.

К примеру, в 2010 году Tesla получила от Министерства энергетики кредит 465 миллионов долларов, который погасила в 2013-м.

При этом, если 2010 году у Tesla было 899 сотрудников, к началу 2018 их насчитывалось уже 40 тысяч. Как предполагает Bloomberg, продолжающийся найм работников только способствует сжиганию денег. С 20140-го по 2017 год число сотрудников Tesla утроилось, а доход, приносимый компании одним человеком, не вырос.

Кроме того, компания не выполнила собственные планы по производству Tesla Model 3, напоминает Bloomberg. По мнению издания, все перечисленное становится серьезным поводом для беспокойства относительно судьбы компании. Tesla представит очередной финансовый отчет 2 мая.

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