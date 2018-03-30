Tesla отзовет более 120 тысяч электромобилей из-за ржавых болтов

Tesla Motors отзывает 123 тысяч электромобилей Model S из-за ржавеющих болтов усилителя руля. Об этом говорится в письме, разосланном клиентам компании, передает CNBC.

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Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года. Указано, что необходимо заменить болты в узле, подверженные повышенной коррозии, особенно в условиях холодного климата, когда дороги посыпают содержащим соль противогололедным реагентом.

В середине октября Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тысяч Model X. Во время тестирования автомобилей обнаружили нарушения в отладке кабеля, которые создают риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может сложиться вперед.

Tesla Motors — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В 2015 году она обогнала других производителей электрокаров, продав 50 тысяч машин по всему миру. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин президент eBay Джефри Сколл.

На российском рынке цены на Tesla S начинаются от 7,6 миллиона рублей.