Илон Маск пожаловался на «скучные» вопросы и отправил Tesla на дно

Генеральный директор автомобильной компании Tesla Илон Маск отказался отвечать на вопросы журналистов и аналитиков по итогам очередного убыточного квартального отчета и снова обвалил капитализацию компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Маск счел все вопросы о доходах компании, а также о статусе производства самой массовой модели компании Model 3 «скучными» и отказался на них отвечать. На фоне конференц-кола и «неприкольных вопросов» от журналистов акции компании упали на 4,5 процента.

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Аналитики, которые не получили ответов на вопросы, начали намекать, что инвесторам и поклонникам Tesla следует готовиться «к плаванию».

«Скучные вопросы могут пониматься как жесткие. Я надеюсь, что фанаты Tesla умеют плавать, потому что без скучных ответов на жесткие вопросы выглядит так, будто Маск ведет их прямо в воду», — отметил агентству аналитик AutoPacific Inc. Дейв Салливан.

Tesla уже два года не может наладить массовое производство своей самой доступной модели — Model 3. Именно она должна была спасти компанию и помочь ей нарастить прибыль, однако Маск регулярно признавал проблемы с производством, компания ни разу не выполнила поставленный план.

По итогам первого квартала 2018 года Tesla понесла рекордные убытки. Компания не получает прибыли уже пятый квартал подряд, отчиталась о 710 миллионов долларов убытка. При этом такой показатель оказался приятным сюрпризом для аналитиков, которые ожидали более значительных убытков.

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