Илона Маска лишат зарплаты в Tesla

Совет директоров автопроизводителя Tesla предложил лишить основателя и гендиректора компании Илона Маска гарантированного вознаграждения за работу. Об этом сообщается на сайте Tesla.

Компания представила новый план, рассчитанный на десять лет, по которому Маск будет получать транши в размере одного процента от акций Tesla. Всего таких выплат 12, каждая из них привязана к капитализации и операционным показателям, которых компания должна достичь под руководством Маска.

Для первой выплаты основателю Tesla нужно будет добиться капитализации компании 100 миллиардов долларов. Чтобы получить все транши, Маску придется довести рыночную стоимость производителя электрокаров до 650 миллиардов долларов. Десятилетний план должны одобрить акционеры Tesla, Маск принимать участие в голосовании не будет.

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В 2017 году Bloomberg включил Маска, который также руководит основанной им аэрокосмической SpaceX, в десятку самых высокооплачиваемых топ-менеджеров. По данным агентства, на посту гендиректора Tesla Маск заработал за год 99,7 миллиона долларов, из которых зарплата в компании составила 46 тысяч долларов, остальное пришлось на бонусы.

Forbes оценивает состояние Маска в 21 миллиард долларов. Бизнесмен занимает 80 место в глобальном рейтинге миллиардеров по версии журнала и 40-е — в списке 400 богатейших американцев.

Tesla в конце 2017 года объявила убыток 671 миллион долларов против прибыли годом ранее. Потери связаны в том числе с проблемами при производстве седана Model 3.

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