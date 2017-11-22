Илон Маск заработал 300 тысяч долларов на бейсболках

Стартап Илона Маска Boring Company заработал 300 тысяч долларов на продаже бейсболок. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

Он добавил, что деньги от продажи бейсболок пойдут на финансирование «еще более скучных вещей».

Как уточняет Mashable, одна кепка компании стоит 20 долларов. Таким образом, по подсчетам издания, компании удалось продать 15 тысяч головных уборов.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Мар 5 2017 в 5:24 PST

Название Boring Company дословно переводится как «Скучная компания». Стартап занимается рытьем тоннелей для автомагистралей, но в октябре начал начал продавать бейсболки.

Кроме Boring Company, Маск в разное время основал платежный сервис PayPal, аэрокосмическую компанию SpaceX, а также завод по производству электрокаров Tesla. Последняя в третьем квартале 2017 года зафиксировала 671 миллион долларов убытка. Для сравнения, в том же квартале годом ранее прибыль компании составила 22 миллиона долларов. Tesla объяснила потери сложностями с производством седана Model 3.