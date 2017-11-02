Илон Маск отчитал журналистов за публикации о Tesla

Основатель компании Tesla Motors Илон Маск опроверг сведения о массовых увольнениях, опубликованные в начале октября несколькими американскими изданиями. Об этом сообщает The Register.

Во время выступления на закрытой конференции инвесторов бизнесмен обвинил прессу в искажении фактов и сообщил, что без работы остались всего 700 сотрудников из 33 тысяч. По мнению миллиардера, журналисты должны были опубликовать новость о том, как «по производственным причинам из Tesla были уволены два процента сотрудников».

Маск считает, что данные о процентах лишившихся работы смотрятся скучнее информации о тысяче человек, и именно поэтому недобросовестные сотрудники СМИ не вынесли правду в заголовки. «Позор!» — заявил бизнесмен.

Ранее группа бывших работников корпорации обвинила Tesla Motors в увольнениях без предупреждения. Никто из сотрудников не получил стандартного уведомления, которое должно отправляться руководством компании за два месяца до предполагаемой даты.

Tesla Motors — крупнейшая компания, создающая машины на электротяге. Сейчас корпорация выпускает две модели электрокаров: седан Model S и кроссовер Model X.

Во время последних испытаний автомобилей Tesla эксперты компании нашли в складывающихся сиденьях некоторых машин Model X брак, повышающий риск ДТП. Руководство компании объявило о готовности провести диагностику авто, выпущенных с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года, и, в случае необходимости, отремонтировать их.