Маск пожарил хот-доги на крыше Гигафабрики

Генеральный директор и основатель компании Tesla Илон Маск пожарил хот-доги, запивая виски, на крыше собственной фабрики по производству литий-ионных аккумуляторов, известной под названием Гигафабрика-1. Фото и видео с тусовки Маск разместил в своем Instagram.

Whiskey, fire, s’mores and JC Also, hotdog or not hotdog? A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Oct 26, 2017 at 2:29am PDT

На видео Маск, вероятно, с коллегами жарит сосиски на огне под трек Джонни Кэша Ring of Fire. Все подпевают и выпивают виски. Также бизнесмен запостил фото всех участников торжества.

Campfire on the Gigafactory roof A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Oct 26, 2017 at 1:39am PDT

Гигафабрика-1 находится в Индустриальном центре Тахо Рено, штат Невада. Открытие завода состоялось 29 июля 2016 года. Массовое производство аккумуляторов началось в январе 2017 года, стоимость строительства Гигафабрики составила 5 миллиардов долларов.

На сайте компании отмечается, что «гига» присутствует в названии фабрики в качестве единицы измерения, которая отражает миллиарды. Проектная мощность завода оценивается в 35 гигаватт-часов. Крыша фабрики покрыта солнечными батареями.

19 октября сообщалось, что Маск занялся продажами бейсболок,