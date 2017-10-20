Илон Маск подарил пятитысячному покупателю «скучной кепки» еще одну такую же

Генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск пообещал подарить пятитысячному покупателю кепки The Boring Company еще одну такую же. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте. Спустя несколько часов он объявил победителя.

В мае Маск опубликовал свою детскую фотографию, где он запечатлен в двух кепках одновременно. «Все движется по кругу», — прокомментировал он публикацию.

19 октября Илон Маск представил в своем Instagram-аккаунте разработанную при его участии черную кепку с белой надписью The Boring Company. Фирма The Boring Company финансирует строительство тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. По данным издания, аксессуар можно купить за 20 долларов.

В переводе с английского The Boring Company дословно можно перевести как «Скучная компания».