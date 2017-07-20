Илону Маску разрешили пробурить тоннель между Нью-Йорком и Вашингтоном

Илон Маск получил устное разрешение от правительства на строительство тоннеля от Нью-Йорка до Вашингтона. Об этом предприниматель написал в своем Twitter.

«Только что получил устное разрешение от правительства на строительство The Boring Company тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Путь от Нью-Йорка до Вашингтона займет 29 минут», — написал Маск.

По его словам, тоннель соединит центры городов. Кроме того, в каждом из городов будет десяток въездов и выездов. В комментариях к посту пользователи негодуют, что Маск сделал преждевременный анонс, так как официального разрешения у него еще нет.

Работа над тоннелем будет идти параллельно проекту в Лос-Анджелесе от офиса SpaceX, который он начал в январе этого года. Для начала строительства на территории компании Маску не нужно согласовывать проект с властями. Однако для продолжения бурения ему необходимо будет получить соответствующее разрешение.

О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе, поэтому он решил начать копать тоннели. Многие восприняли это заявление как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения.