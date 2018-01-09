Объявлены сроки начала продаж новой Tesla в России

Продажи электромобилей Tesla Model 3 начнутся в России в четвертом квартале 2018 года. Об этом сообщил Rambler News Service официальный представитель компании Moscow Tesla Club.

Потенциальным клиентам электрокар покажут в первом квартале. Moscow Tesla Club уже начала прием заказов на поставки Model 3. В России машина будет стоить 3,5-5,5 миллиона рублей с предоплатой 145 тысяч.

Tesla позиционирует Model 3 как массовый автомобиль, его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X — от 80 тысяч.

При производстве автомобиля компания столкнулась со сложностями, которые привели к задержкам поставок. Так, клиенты в США, сделавшие предзаказ, начали получать машины в конце 2017-го. В третьем квартале Tesla отчиталась об убытке 671 миллион долларов против прибыли 22 миллиона годом ранее. Компания объяснила потери в том числе трудностями с выпуском Model 3.

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