Илон Маск назвал дату выхода «дешевой» модели Tesla

Первая массовая модель электромобиля Tesla — Model 3 — поступит в серийное производство в пятницу, 7 июля. Об этом в своем Twitter написал глава компании Илон Маск (Elon Musk), раскрыв при этом некоторые детали о планах производства.

Новая модель успешно прошла все проверки на соответствие различным нормам, что сократило время до начала серийного выпуска на две недели. По словам Маска, первые 30 покупателей, сделавших предзаказ автомобиля, получат их уже в конце месяца. Глава компании отмечает, что темпы ежемесячного производства новой модели будут активно увеличиваться — со 100 автомобилей в августе и 1,5 тысячи в сентябре до 20 тысяч в декабре.

Как отмечает The New York Times, выпуск новой модели является важным шагом для Tesla — до этого американское предприятие производило автомобили в сравнительно небольших объемах и ориентировалось на достаточно узкий потребительский сегмент: за 2016 год компания выпустила около 85 тысяч автомобилей, а цены на предыдущие модели электромобилей Tesla варьируются в пределах 90 тысяч долларов и выше. При этом ожидаемая стоимость Model 3, представленной в марте прошлого года, составляет 35 тысяч долларов. Запланированные на 2018 год совокупные объемы выпуска автомобилей Tesla достигают 500 тысяч экземпляров.

Новая модель Tesla будет способна проехать около 350 километров от одного заряда аккумулятора, развивая скорость в 100 километров в час менее чем за 6 секунд.

Как сообщает издание the Verge, Tesla Model 3 за год получила около 400 тысяч предзаказов. Увеличение интереса инвесторов к производителю электромобилей в преддверии выхода новой модели отмечает издание The New York Times — акции Tesla прибавили в стоимости 67 процентов за год, достигнув 30 июня отметки в 361,61 доллара.