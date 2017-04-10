Tesla Motors решила построить завод в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla Motors планирует за счет собственных средств построить завод в южной китайской провинции Гуандун. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в электронной версии газеты «Наньфан души».

Место для размещения предприятия выбрано, проект находится на утверждении властей. В случае успеха Tesla может объявить о своих планах уже в этом году, утверждает издание. При этом размеры инвестиций, сроки реализации и другие подробности проекта не приводятся.

«Помимо того, что продукция Tesla в будущем не только будет облагаться меньшими сборами, компания также сможет пользоваться той поддержкой, которую провинция Гуандун оказывает производителям электромобилей», — отмечается в публикации.

4 апреля стало известно, что Tesla Motors по уровню капитализации заняла вторую позицию среди ведущих американских автопроизводителей, оттеснив с этого места Ford Motor. Произошло это после того, как 3 апреля акции компании выросли более чем на семь процентов. Таким образом, капитализация Tesla Motors достигла 48,7 миллиарда долларов.