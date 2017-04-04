Tesla Motors обогнала Ford Motor по капитализации

Tesla Motors, выпускающая электромобили, по уровню капитализации теперь занимает вторую позицию среди ведущих американских автопроизводителей, оттеснив с этого места Ford Motor. Произошло это после того, как в понедельник, 3 апреля, акции компании выросли более чем на семь процентов. Таким образом, капитализация Tesla Motors достигла 48,7 миллиарда долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Накануне были обнародованы результаты продаж компании в первом квартале 2017 года. Tesla Motors установила рекорд, продав 25 тысяч электрокаров в мире. В том числе 13,45 тысячи седанов Model S и 11,55 тысячи кроссоверов Model X.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 69 процентов. В планах компании реализовать за первое полугодие около 50 тысяч электромобилей. По данным «Автостата», Tesla является наиболее популярной маркой электромобилей в России — на ее долю приходится 47 процентов продаж в этом сегменте.

Tesla Motors была создана в 2003 году. По итогам прошлого года она обогнала других производителей электрокаров, продав 50 тысяч машин по всему миру. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей PayPal Илон Маск и президент eBay Джефри Сколл.

