В новой Tesla нашли «пасхалку» с благодарностью создателям электрокара

Владельцы электрокара Tesla Model 3 обнаружили в программном обеспечении, которое управляет автомобилем, «пасхалку», пишет Electrek.

Если в окне «О вашей Tesla» нажать и удерживать цифру 3 в логотипе, изображение машины «уедет», открыв фотографию, где основатель компании Илон Маск стоит рядом с Model 3 в окружении команды, работавшей над автомобилем.

Mashable полагает, что такая «пасхалка» говорит о гордости Маска за Model 3, несмотря на сложности с производством и задержки с поставками. Компания планировала к декабрю 2017 года выпустить 20 тысяч электромобилей, но к октябрю удалось собрать только около 300 штук. Автомобили по предзаказу клиенты начали получать в конце года.

Tesla предлагает Model 3 как массовый автомобиль, его стоимость начинается от 35 000 долларов. Для сравнения, Model S стоит от 75 000 до 100 000 долларов, Model X — от 80 тысяч.

«Пасхалка» (незадокументированная и заложенная в софт как шутка опция, не влияющая на функционал) в Model 3 не первая для Tesla. В декабре 2016 года в Model X нашли навигатор по «дорогам» Марса, а годом ранее Маск рассказал о способе превратить этот автомобиль в светомузыкальную установку.

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