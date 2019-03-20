Место на парковке в Москве оценили в пять миллионов рублей

Самое дорогое парковочное место в новостройках Московского региона обойдется покупателю в 5,6 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы базы ЦИАН, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По такой цене выставлен на продажу лот площадью чуть более 19 квадратных метров на подземной автостоянке одного из жилых комплексов в центре города, в районе Замоскворечье. Самое дешевое в столице и области место под автомобиль стоит 100 тысяч рублей. Оно расположено на 12-м уровне наземного паркинга новостройки в поселении Внуковское.

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Всего за 2018 год застройщики заработали на продаже машино-мест в Московском регионе около 26 миллиардов рублей, подсчитали аналитики. В этот период они реализовали 16,2 тысячи парковок — на треть больше, чем в 2017-м. Таким образом, отмечают в ЦИАН, в прошлом году каждый девятый покупатель нового жилья в Москве и Подмосковье приобрел машино-место.

Летом 2018-го машино-места в двух жилых комплексах в районе Арбата предлагались покупателям по цене 300 тысяч долларов, или 19 миллионов рублей за каждое. Примерно столько же стоит двух- или трехкомнатная квартира в столичной новостройке премиум-класса.

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