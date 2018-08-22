В Москве нашли парковку по цене трехкомнатной квартиры

Аналитики риелторской компании «Метриум» выяснили стоимость самого дорогого парковочного места в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз.

Указанные в релизе машино-места в двух жилых комплексах на Новом и Старом Арбате продаются за 300 тысяч долларов, или 19 миллионов рублей. Отмечается, что почти за такую же цену (18,2 миллиона рублей) можно приобрести трехкомнатную квартиру в строящемся ЖК премиум-класса.

Самое дешевое парковочное место из тех, что расположены в элитных столичных ЖК, можно купить за 1,8 миллиона рублей в Пресненском районе — примерно столько стоит однокомнатная квартира в Московской области.

Ранее сообщалось, что люксовые бренды закрывают магазины на самой дорогой улице Москвы — Столешниковом переулке. Делать это их вынуждает запрет на парковку, создавший неудобства для основной аудитории.

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