В Москве стало меньше роскоши

Люксовые бренды закрывают магазины на самой дорогой улице Москвы — Столешниковом переулке, пишет РБК. Делать это их вынуждает запрет на парковку, создавший неудобства для основной аудитории.

Издание ссылается на консультантов рынка недвижимости и на объявления о сдаче в аренду свободных торговых площадей в Столешниковом переулке. Так, с начала года с улицы переехали магазины Michael Kors, Chaumet, Moncler и Jimmy Choo. В скором времени сменить адрес бутика собирается еще один бренд — Van Cleef&Arpels. Он уже выбрал новое помещение в Петровском переулке. За первый квартал 2018 года доля свободных торговых площадей выросла на 13 процентов.

В качестве главной причины закрытия люксовых магазинов называется неудобство Столешникова переулка для основной аудитории. С тех пор как в 2012 году улица стала полностью пешеходной и был введен запрет на парковку, покупателям стало неудобно добираться до магазинов. Бутики уже несколько лет фиксируют падение оборотов.

Ставки на аренду помещений остались на прежнем уровне. Более того, они установлены в иностранной валюте, которая с 2014 года значительно окрепла по отношению к рублю, в то время как на других улицах в центре столицы цены конвертировались в рублевые. Единственная уступка, на которую пошли собственники помещений, — фиксация курса на определенном уровне.

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В итоге ставки аренды в Столешниковом переулке достигают 3-5 тысяч евро за квадратный метр в год. Это делает улицу самой дорогой в России и 15-й в мире (лидирует Пятая авеню в Нью-Йорке). Уходящие бренды переезжают не только на соседние улицы, но и в дорогие торговые центры, такие как ГУМ и ЦУМ.

В конце июля стало известно, что продажи мировых производителей предметов роскоши в России по итогам 2017 года снизились после аномального роста годом ранее. С падением выручки столкнулись почти все дочерние предприятия международных брендов.

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