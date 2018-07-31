Россияне стали экономить на роскоши

Продажи мировых производителей предметов роскоши в России в 2017 году снизились после аномального роста в 2016-м, пишет РБК. Аналитики связывают это со стабилизацией рынка и с экономической ситуацией в стране.

По подсчетам издания, большинство представленных в России люксовых брендов (имеющих обособленные дочерние компании) столкнулись со снижением выручки по итогам 2017 года. Результаты Chanel упали на 5,5 процента (до 13,4 миллиарда рублей), Christian Dior — на 1,3 процента (до 1,49 миллиарда), Prada — на 1,6 процента (до 2,49 миллиарда), Hugo Boss — на 3,5 процента (до 3,1 миллиарда).

Некоторые производители все же остались в плюсе. Например, Tiffany & Co. нарастил продажи на 19,2 процента до 1,46 миллиарда рублей, а Bvlgari — сразу на 63,9 процента до 785 миллионов. Однако в целом на рынке наблюдается ощутимое снижение по итогам прошлого года.

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Опрошенные изданием аналитики связывают такие результаты с аномальными показателями 2016 года, когда темпы роста продаж российских филиалов намного опережали общемировые (рост на девять процентов против глобального сокращения на те же девять процентов). По их мнению, тогда россияне покупали много роскоши из-за эффекта отложенного спроса. Теперь же ситуация стабилизировалась, а международные компании все равно дорожат российским рынком и считают его одним из стратегических.

В исследовании Deloitte Global Powers of Luxury Goods говорится, что средний класс вынужден был «затянуть пояса» на фоне непростой экономической ситуации.

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