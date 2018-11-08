Названы лучшие для автомобилистов города России

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Грозный возглавил список российских городов, жители которых в наибольшей степени удовлетворены качеством дорог и доступностью парковок. Рейтинг, имеющийся в распоряжении редакции «Ленты.ру», составили аналитики Domofond.

Портал предложил россиянам оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от одного до десяти, где один означает «полностью не согласен», а десять — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который показывает, насколько жители довольны состоянием дорожной инфраструктуры.

Первое место списка досталось столице Чечни — Грозный получил 6,8 балла. На втором месте Геленджик, третье у Тюмени. В топ-10 городов с лучшими дорогами также попали Нальчик, Абакан, Анапа, Майкоп, Сочи, Калининград и Армавир.

Худшими с точки зрения автомобильной инфраструктуры признаны Рубцовск (1,9 балла), Новочеркасск, Ковров, Одинцово, Красногорск, Пушкино, Таганрог, Балаково, Великие Луки и Ачинск.

В целом по стране россияне оценили состояние дорог и парковок довольно низко: средний балл составил 4,5. Почти половина опрошенных считают, что дорожная инфраструктура находится в крайне неудовлетворительном состояние: 45 процентов респондентов поставили им от одного до трех баллов. Только в 30 из 150 вошедших в рейтинг городов жители считают, что состояние дорог и парковок выше среднего. Оценки выше семи баллов не набрал ни один город.

Москва по итогам опроса получила 5,4 балла, Санкт-Петербург — 5 баллов.

Россияне нередко жалуются на состояние дорог и на их чрезмерную загруженность. Летом 2017-го один из граждан записал соответствующее видеообращение к президенту Владимиру Путину. В ролике, размещенном на YouTube, мужчина рассказал о десятикилометровой пробке по дороге к морю в Сочи.

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