В Москве появится платная парковка по 380 рублей в час

Почти на двух процентах улиц Москвы будет установлен максимальный тариф за пользование платными парковками, сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта.

Тариф в размере 380 рублей в час установят на улицах в районе делового центра «Москва-Сити», Тверской, Арбата, Патриарших прудов, а также на Неглинной, в Романовом переулке и других. В указанных местах парковка станет платной и по воскресеньям, хотя сейчас по выходным и нерабочим праздничным дням она бесплатная.

Обновленные тарифы в целом затронут около пяти процентов московских улиц — в основном в центре города. Так, внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 рублей за первые 30 минут и затем 200 рублей в час, на наиболее загруженных улицах Садового кольца — 50 и 150 рублей соответственно.

Нововведения вступят в силу 15 декабря. Стоимость поменяется только днем, в ночное время (с 21:00 до 8:00) тарифы останутся прежними. Кроме того, не изменится цена парковки между Садовым и Третьим транспортным кольцом и за пределами ТТК (40 и 60 рублей в час).

В департаменте транспорта пояснили, что при регулировании тарифов опирались на исследования экспертов и просьбы местных жителей.

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