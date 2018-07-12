Платные парковки в Москве стали бесплатными из-за сбоя

В системе оплаты столичных парковок произошел крупнейший сбой, который удалось устранить только спустя 14 часов. Об этом сообщает «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Штрафы автомобилистам, не оплатившим парковку с 19:00 11 июля до 09:20 12 июля, выписаны не будут.

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В настоящее время все сервисы оплаты восстановлены и корректно отображают данные пользователей, отметили в организации.

Причину, вызвавшую неисправность в работе мобильного приложения, паркоматов, смс-сервиса и голосовой оплаты пока установить не удалось.

В апреле 2015 года было зафиксировано нарушение в работе столичных платных парковок. На протяжении нескольких часов водители могли бесплатно останавливаться на улицах, так как оплата не проходила ни через смс-сообщения, ни с использованием личного кабинета. Кроме того, не работал официальный сайт АМПП.

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