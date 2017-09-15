Названа причина открытия для всех парковки у посольства США в Москве

Парковка у посольства США в Москве стала доступной для всех из-за острой нехватки парковочных мест. Об этом РИА Новости сообщили в пятницу, 15 сентября, в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«В связи с острой нехваткой парковочных мест по адресу: Большой Девятинский переулок парковки на этой улице теперь доступны для всех», — отмечается в сообщении.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что парковки для сотрудников американских консульств в России убраны, и этот вопрос планируется поднять в МИД России.

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11 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что Россия может лишить сотрудников дипмиссий США возможности пользоваться выделенными парковками вокруг диппредставительств. Кроме того, отмечалось, что рассматривается вариант ограничения числа пунктов въезда на территорию страны для американских дипломатов.

2 сентября Россия по требованию США закрыла генеральное консульство в Сан-Франциско, в здании прошли обыски. Как заявила американская сторона, подобные требования стали ответом на предложение Москвы сократить до 455 человек численность персонала, занятого в дипмиссиях США в России. Ранее российский МИД отреагировал таким образом на принятие сенатом Конгресса законопроекта, который ужесточает санкции против России.