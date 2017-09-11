В России задумали лишить американских дипломатов выделенных парковок

Россия может ограничить число пунктов въезда на территорию страны для американских дипломатов, а также лишить сотрудников дипмиссий США возможности пользоваться выделенными парковками вокруг диппредставительств. Подобные меры могут быть приняты, чтобы уравнять условия работы российских и американских дипломатов, сообщили в понедельник, 11 сентября, «Коммерсанту» дипломатические источники.

Как пояснили собеседники издания, в настоящее время в России работает больше пунктов въезда для американцев, чем в США для российских дипломатов, поэтому число существующих могут сократить. В то же время, отметили источники, Россия может создать два новых пункта в Севастополе и Симферополе.

Кроме того, собеседники не исключили возможности уменьшения числа американских дипломатов, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств. В настоящее время представители дипмиссий США старшего звена наделены правом беспрепятственного передвижения. Аналогичным правом обладают и российские дипломаты уровня советника и выше, однако число наделенных таким правом россиян меньше, чем их американских коллег, что не соответствует принципу паритета.

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Рассматривается применение и других санкций. Так, американские дипмиссии в Москве и других городах могут лишить возможности пользоваться специальными парковочными местами, которые сейчас выделены по периметру зданий. Как подчеркнули источники «Коммерсанта», в США для автомобилей российских дипломатов таких парковок не предусмотрено.

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена полностью уравнять условия работы американских дипломатов в России и российских — в США. «Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется, паритетом», — отметил глава МИД.

2 сентября Россия по требованию американской стороны закрыла генеральное консульство в Сан-Франциско, в здании прошли обыски.

По заявлениям США, подобные требования стали ответом на предложение России сократить до 455 человек число персонала, занятого в американских дипмиссиях в РФ. Ранее российский МИД отреагировал таким образом на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, ужесточающего санкции против России.