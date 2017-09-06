МИД показал хозяйничающих в генконсульстве России в Сан-Франциско американцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook видеозапись, сделанную внутри здания российского Генерального консульства в Сан-Франциско.

«Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения», — написала Захарова.

31 августа власти США потребовали закрыть до 2 сентября это диппредставительство, а также прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.

Вечером в субботу, 2 сентября, в зданиях российских диппредставительств представители американских властей начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск.