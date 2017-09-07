Госдеп опроверг информацию об обысках в генконсульстве России в Сан-Франциско

Госдепартамент США опроверг информацию о проведении обысков и причинении повреждений российскому консульству в Сан-Франциско, об этом сотрудник ведомства сообщил РИА Новости в четверг, 7 сентября.

«Обвинения со стороны российского правительства, в том числе, что официальные лица США обыскивали или повредили генеральное консульство в Сан-Франциско или какие-либо другие здания, являются ложными», — сказал представитель ведомства агентству.

Он добавил, что российской стороне сообщили о разрешении сотрудникам консульства остаться в нем до 1 октября, чтобы у них было время собрать свои вещи. «Это требует от нас физически ограничить доступ к нежилым частям здания консульства», — указали в Госдепе.

«На этой неделе мы привезли внешних контрактных работников, чтобы построить перегородку между офисным пространством и жилой территорией здания и обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений на крыше консульства. Госдепартамент проинформировал российское правительство о необходимости этих строительных работ до того, как они начались, и пригласил российских официальных лиц наблюдать за проводившейся работой. Эта работа сейчас завершена», — добавил сотрудник ведомства. и подтвердил, что людей в здание пускают по решению Госдепа.

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В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook видеозапись, сделанную внутри здания российского Генерального консульства в Сан-Франциско. «Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения», — написала Захарова.

31 августа власти США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.

Вечером в субботу, 2 сентября, в зданиях российских диппредставительств представители американских властей начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск.