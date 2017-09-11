В посольстве США прокомментировали слова Лаврова о работе дипмиссий

Вашингтон не собирается предугадывать возможные новые шаги Москвы относительно работы американских дипмиссий в России. Об этом в понедельник, 11 сентября, РИА Новости сообщила глава пресс-службы посольства США в России Мария Олсон.

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена полностью уравнять условия работы американских дипломатов в РФ и российских в США. Лавров напомнил, что ранее Россия обратилась к Вашингтону с просьбой уравнять число своих дипломатов с численностью дипкорпуса РФ в США. При этом, отметил глава МИД, Москва проявила «добрую волю», включив в список сотрудников российских дипмиссий в Соединенных Штатах и тех россиян, которые работают в представительстве при ООН.

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В тот же день газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия может ограничить число пунктов въезда на территорию страны для американских дипломатов, а также лишить сотрудников дипмиссий США возможности пользоваться выделенными парковками вокруг диппредставительств. Кроме того, не исключается возможность уменьшения числа американских дипломатов, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств.

2 сентября Россия по требованию американской стороны закрыла генеральное консульство в Сан-Франциско, в здании прошли обыски. Кроме того, работу прекратили два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Подобные требования США стали ответом на предложение России до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в РФ, — таким образом российский МИД отреагировал на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, ужесточающего санкции против России.